Fire dødsfall i Spania knyttes til strømbruddet

De mulige ofrene for kullosforgiftning ble tirsdag funnet i boligen sin i byen Taboadela i den nordvestlige regionen Galicia. Det var et ektepar på 81 og 77 år og deres 56 år gamle sønn som ble funnet døde.

I boligen ble det funnet en generator som ble brukt til å drive en oksygenmaskin, opplyser den regionale nødetaten. Det ble påvist høye konsentrasjoner av karbonmonoksid i huset. Det mistenkes at gassen stammer fra eksosen fra generatoren.

I tillegg melder spanske medier at en kvinne omkom i en brann i en leilighet i Madrid. Brannen skal ha blitt antent av et stearinlys under strømbruddet.

Mange tydde til stearinlys mandag kveld under det omfattende strømbruddet som rammet Spania og Portugal. Hendelsen fikk store konsekvenser, blant annet ble tog-, bil- og flytrafikken rammet. Mobilnettet var nede, og folk kunne ikke betale uten kontanter.

Årsaken til strømbruddet er ennå ikke kjent. Statsminister Pedro Sánchez kunngjorde tirsdag at en kommisjon skal granske hva som skjedde.

