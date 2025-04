Elleve skadet da eldre mann kjørte inn i folk i København

Først ble det opplyst at fem personer var skadet, men sent onsdag ettermiddag opplyser politiet til dansk TV 2 at elleve personer er skadet. Tilstanden for tre av dem beskrives som kritisk.

Påkjørselen fant sted ved Dronning Louises Bro i Nørrebro i den danske hovedstaden like før klokka 16.

Politi og minst sju ambulanser rykket ut til stedet, og politiet opplyste raskt at ulykken skyldtes at en eldre mann mistet kontrollen over bilen sin.

Ifølge Ekstra Bladet var en mindre rød personbil av typen ID3 involvert i ulykken. Et øyevitne forteller til TV 2 at bilen svingte brått og kjørte på en ung mann, som ble kastet opp i luften. Deretter rammet bilen et langbord på en fortauskafé mellom bakerikjeden Lagkagehuset og Original Coffee.

Ifølge Ekstra Bladet ble en mann hjulpet ut av den røde bilen og lagt på en båre. Bilen beskrives som betydelig skadet i fronten.