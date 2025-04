Redaktørforeningens leder vil ha EUs datalover innført: – Få ut fingeren!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene

– Jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid. Det er et problem, sier Nybø til NTB.

Hun deltok mandag på et seminar om journalistikk i Brussel. Der trakk hun spesielt fram EUs digitale tjenestedirektiv (DSA) og det digitale markedsdirektivet (DMA).

Begge direktivene trådte i kraft i fjor og ligger til behandling for innføring i Norge. Men Nybø mener regjeringen jobber altfor tregt.





– Det haster

– Vi trenger disse lovene, og vi har trengt dem lenge, slår Redaktørforeningens leder fast.

– Jeg skjønner at lovprosesser tar tid. Men vi har sagt i årevis at det haster. Det er mange uheldige krefter som trekker i feil retning, føyer hun til.

Begge direktivene er rettet særlig inn mot tekgiganter som Meta og Apple – som begge nylig ble ilagt milliardbøter av EU. Direktivene skal både beskytte brukerne og sikre at selskapene ikke misbruker sin markedsmakt.

Les også: Apple og Meta får milliardbøter av EU

Både Apple og Meta har protestert mot bøtene på henholdsvis 500 og 200 millioner euro.

Også Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har stilt spørsmål til digitaliseringsminister Karianne Tung om hvorfor datalovene ennå ikke er på plass.

Bjørlo viser til at de fire største teknologiselskapene fra USA og Kina nå har overtatt nærmere halvparten av det samlede norske annonsemarkedet, ifølge nye tall fra Kampanje.

Det tar inntekter vekk fra redaktørstyrte medier.

Les også: EU-domstol opprettholder kjennelse mot Tiktok

– Norske medier er sårbare

Også Nybø frykter selskapene og den trusselen de utgjør for tradisjonelle medier.

– Vi trenger regulering av tekgigantene. Vi trenger mer åpenhet og at det stilles krav til dem, sier hun.

– Vi trenger også myndigheter som forstår hva som står på spill. Det er helt umulig å se for seg velfungerende demokratier uten sterke redaktørstyrte medier. I Norge har vi et veldig godt utgangspunkt, men det er veldig mye lettere å rive noe ned enn å bygge det opp. Norske medier er sårbare, sier hun og viser til at mange redaktørstyrte medier sliter tungt i konkurransen med sosiale medier.

På spørsmål fra NTB om hvilken oppfordring hun vil sende til digitaliseringsministeren, svarer Nybø kontant:

– Få ut fingeren!

Les også: EU inkluderer netthets i datalov