Øya-aktuelle Kneecap i trøbbel både i USA og på hjemmebane for ting de har sagt fra scenen

Det var på Coachella-festivalen i forrige uke at Øya-aktuelle Kneecap kom med propalestinske utsagn fra scenen, noe som førte til kritikk – samt at bookingagenten deres droppet dem.

Dermed mistet de visumene sine til en nær utsolgt oktoberturné i USA, siden agenten sto for visumene, ifølge Newsweek.

Det amerikanske utenriksdepartementet er blitt oppfordret av blant andre Sharon Osbourne til å nekte dem ny innreisetillatelse.

Drapstruet og etterforsket

Samtidig fremkom det at Kneecap er under etterforskning av det britiske antiterrorpolitiet for angivelig å ha oppfordret til å drepe konservative politikere, kalt toryer.

Et av medlemmene skal på en konsert i 2023 ha sagt fra scenen: «Den eneste gode tory er en død tory. Drep ditt lokale parlamentsmedlem». Det viser gamle opptak som noen har funnet fram til.

Det fikk familiene til to drepte politikere, Sir David Amess, som ble knivdrept i 2021, og Jo Cox, som ble skutt og stukket i hjel i 2016, til å reagere.

Amess' datter Katie Amess sa mandag at gruppen burde be om unnskyldning, og at hun «var forbløffet over idiotien i å komme med så farlig og voldelig retorikk».

– De må innse ansvaret som ligger i å ha en plattform, sier Brendan Cox, enkemannen til Jo Cox, til BBC og sa han håpet unnskyldningen «var ektefølt».

– Svertekampanje

Mandag rykket nemlig Kneecap ut i et innlegg på X og ba de to familiene om unnskyldning – og hevdet å være ofre for en svertekampanje, og at de omstridte uttalelsene er «tatt ut av kontekst».

Uttalelsen ble delt sammen med et bilde sagt å være fra Gaza, av en tekst på en murvegg som takket det irske bandet for å være «de undertryktes stemme».

Metropolitan-politiet i London etterforsker nå et nytt konsertopptak der Kneecap angivelig skal ha ropt «up Hamas, up Hizbollah». Begge organisasjonene er regnet som terrororganisasjoner i Storbritannia og det er ifølge BBC forbudt å uttrykke støtte til dem.

Selv hevder Kneecap i mandagens uttalelse:

– Vi støtter ikke, og har aldri støttet, Hamas eller Hizbollah. Vi fordømmer alle angrep på sivile, alltid.

Mister offentlig støtte

Nå ber flere britiske politikere festivaler som Glastonbury og TRNSMT i Glasgow om å droppe dem fra artistlisten.

En talsperson for britenes statsminister Keir Starmer uttaler at han ikke synes «individer som uttrykker slike synspunkter bør finansieres av myndighetene». Kneecap har tidligere mottatt slik støtte og gikk ifølge BBC til sak – som de vant – da de i fjor mistet et tilskudd.

Øyafestivalen, der Kneecap opptrer 8. august, beskriver gruppen som «uredde og engasjerte».

En delvis fiksjonalisert film om bandets fremvekst, der trioen spilte seg selv og Michael Fassbender også sto på rollelisten, var i fjor britenes Oscar-kandidat. Filmen «Kneecap» vant flere Bafta-priser samt publikumsprisen på Sundance. Den var nylig å se på norske kinoer.

