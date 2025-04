Eide: Norge støtter Ukrainas «røde linjer»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han er tirsdag på et utenriksministermøte på den danske øya Bornholm i Østersjøen. Her deltar de nordiske og baltiske landene, i tillegg til Polen, Tyskland og Frankrike.

– Dette er et veldig viktig tidspunkt å ha et slikt møte, sier Eide på telefon til NTB.

Et hovedtema er Ukraina-krigen og mulige forhandlinger om en våpenhvile og fredsløsning.

På Bornholm kom Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock tirsdag med en klar oppfordring til USAs president Donald Trump. Hun ba ham om å ikke presse Ukraina inn i en fredsavtale som bare vil føre til ny aggresjon lenger fram i tid.

– Vi trenger en troverdig, varig fred, sa Baerbock, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Eide sier han er enig med Baerbock og at landene på møtet støtter Ukrainas opptegning av noen «røde linjer» i eventuelle fredsforhandlinger. En av disse er å ikke formelt gi fra seg territorium.

– Noe annet er å tolerere at de ikke har full kontroll over alt med en gang, legger han til.

Russland har lenge krevd å få beholde Krim-halvøya og de andre ukrainske områdene som landet i dag okkuperer. Donald Trump har kritisert Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å ha avvist muligheten for å juridisk anerkjenne Russlands kontroll over Krim.

