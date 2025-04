Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er klar over at vi ikke har kommet oss over målstreken ennå, sa Poilievre til sine støttespillere i Ottawa etter valgnederlaget.

Opptellingen er ikke helt ferdig, men prognosene har kåret Carneys liberale parti til vinner i valget på ny nasjonalforsamling.

