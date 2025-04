De fleste i Spania og Portugal har fått tilbake strømmen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Strømmen har gjennom natten kommet tilbake i Spania og Portugal, men årsaken til strømbruddet er fortsatt ikke kjent.

Klokken 6 tirsdag morgen var 99,16 prosent av strømforsyningen tilbake, sier den spanske strømnettoperatøren Red Electrica i en oppdatering.

Natt til tirsdag meldte Portugals strømnettoperatør REN at 85 av 89 transformatorstasjoner er tilbake i drift.

Arbeidet med å få tilbake strømmen trakk ut i tid – selv ti timer etter bruddet var halvparten av de spanske husholdningene, og to tredjedeler av de portugisiske, uten strøm.

Mange rykter

Det har ikke kommet noen forklaring på hva som forårsaket strømbruddet – og usikkerheten har ført til mange rykter, blant annet at det dreide seg om et cyberangrep.

EU-president Antonio Costa skrev på X at det så langt ikke er noen indikasjon på at årsaken er et cyberangrep.

Spanias statsminister Pedro Sánchez ba befolkningen ikke å spekulere på grunn av risikoen for feilinformasjon. Han oppfordret tidlig innbyggerne til å bevare roen og sa at alle potensielle årsaker ble analysert.

– Utløste en kollaps

Den spanske strømoperatøren REE mener strømbruddet var mer omfattende enn hva de europeiske systemene er bygget for å tåle.

– Dette førte til at de spanske og franske strømnettene ble koblet fra hverandre, noe som igjen utløste en kollaps i det spanske strømnettet, sa REEs systemansvarlige Eduardo Prieto.

Den spanske avisa La Vanguardia, som siterer driftssjef Eduardo Prieto i den spanske strømoperatøren Red Electrica, skriver at en svikt i koblingen mellom strømnettene til Spania og Frankrike kan ha forårsaket det omfattende strømbruddet.

Samtidig sier Portugals statsminister Luis Montenegro at årsaken til strømbruddet «trolig ligger i Spania».

Nesten 50 millioner berørt

REN opplyser at hele Den iberiske halvøy var berørt – 48 millioner mennesker i Spania og 10,5 millioner i Portugal.

Mobilnettet, flyplasser, lokaltransport, trafikklys og kjøpesentre var blant det som ble slått ut i strømbruddet oppsto ved 12-tiden lokal tid mandag.

I Madrid alene ble 286 redningsoperasjoner utført for å frigjøre folk som var fanget i heiser, ifølge regionale myndigheter. Også togtrafikken ble stanset i hele landet, og rundt 11 tog sto strandet med passasjerer i flere timer etter bruddet.