Valget av ny pave starter 7. mai

Vatikanet bekrefter datoen etter at en kilde opplyste det samme til Reuters kort tid før.

Kardinalene har mandag vært samlet for sitt første møte siden Pave Frans' begravelse.

Konklavet foregår bak lukkede dører i Det sixtinske kapell. På konklavets første dag vil det foregå én avstemming. Deretter kan det være opptil fire avstemninger de påfølgende dagene.

Rundt 135 kardinaler under 80 år har stemmerett. For å bli valgt til pave må en kardinal ha to tredjedels flertall.

De to foregående konklavene, i 2005 og 2013, varte bare to dager.

