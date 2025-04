Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sybiha sier i meldingen sin at Ukraina er klare til å støtte en varig, bæredyktig og fullstendig våpenhvile.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde mandag at landet kommer til å erklære våpenhvile fra 8. til 11. mai for å markere 80-årsdagen for seieren i 2. verdenskrig.

Russland erklærte også ensidig våpenhvile i påsken, en våpenhvile som ifølge Ukraina ble brutt nesten 3000 ganger.