Trump oppfordrer Russland til å stanse angrepene i Ukraina

På en presseseanse i New Jersey søndag sa Trump at han er skuffet over at Russland har fortsatt å angripe Ukraina. Den amerikanske presidenten fortalte også at samtalene han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vatikanet lørdag, var et gode.

– Jeg ser ham som roligere. Jeg tror han forstår situasjonen, og jeg tror han ønsker å inngå en avtale, sa Trump om Zelenskyj.

Trump sier at de neste dagene vil vise om samtalene har ført til fremskritt i konflikten mellom Russland og Ukraina.

USAs utenriksminister Marco Rubio sier Trump-administrasjonen kan gi opp sine forsøk på å megle fram en avtale hvis Russland og Ukraina ikke gjør fremskritt.

– Det må skje snart. Vi kan ikke fortsette å bruke tid og ressurser på denne innsatsen hvis den ikke kommer til å bære frukter, sa Rubio til NBC.

Tror Zelenskyj vil gi opp Krim

Trump sa søndag at han tror Ukrainas president er klar til å gi opp Krim-halvøya.

– Ja, det tror jeg, svarte Trump på spørsmål om han mente Zelenskyj var klar til å gi opp territoriet som Russland okkuperte i 2014.

USA har tidligere åpnet for at den okkuperte Krim-halvøya kan bli russisk i en fredsavtale, samt andre okkuperte områder, noe den ukrainske presidenten hittil har avvist.

– Vil fortsette å angripe

Trump ba Putin om å stoppe angrepene på Ukraina og få på plass en avtale om fred.

I et forhåndsinnspilt intervju som ble sendt på CBS-programmet «Face the Nation» søndag, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Russland vil fortsette å angripe mål som brukes av Ukrainas militære.

Han hevder målet som ble angrepet i Kyiv forrige uke, som drepte sivile, ikke var absolutt sivilt. Han sa da at Russland bare angriper steder som brukes av militæret.

– Utilstrekkelig press på Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skrev på meldingsappen Telegram at hans øverste militære leder rapporterte at Russland allerede hadde gjennomført nesten 70 angrep på søndag.

– Situasjonen ved fronten og den russiske hærens faktiske aktivitet beviser at det for tiden er utilstrekkelig press på Russland fra verden for å avslutte krigen,» sa Zelenskyj.

