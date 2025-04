Palestinsk helsemyndigheter: 27 drept i israelsk angrep i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tre hjem ble truffet av luftangrep natt til mandag, melder lokale myndigheter. Den israelske hæren har ikke kommentert opplysningene.

Ti personer ble drept i Beit Lahiya, ifølge meldingen. Blant dem var Abdel-Fattah Abu Mahadi som hadde blitt løslatt som del av våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Hans kone, to av barna deres og et barnebarn ble også drept, opplyser sykehuset som tok imot de avdøde.

I et annet angrep ble sju mennesker drept, hvorav to var kvinner, opplyser Gazas helsedepartement. To andre ble såret, ifølge opplysningene.

Sent søndag ble minst ti personer drept i et angrep i den sørlige byen Khan Younis, opplyser helsedepartementet videre. Det omfattet fem søsken, der den yngste var i fireårsalderen, og to andre barn som ble drept sammen med foreldrene sine, ifølge Nasser-sykehuset.

Israel har utført daglige angrep på Gaza etter at våpenhvilen med Hamas ble avsluttet i mars. Målet for angrepene oppgis å være at Hamas skal presses til å løslate gisler.

