Barth Eide: Det er altfor stille om krigen i Gaza

Av Nils-Inge Kruhaug

– Det er en helt forferdelig situasjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Situasjonen i Gaza er nå faktisk verre enn den var før våpenhvilen, som ble brutt av Israel, sier han til NTB.

Over 51.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep i Gaza siden oktober 2023, blant dem minst 16.000 barn. Tusenvis av andre er savnet i ruinene.

Pave Frans ringte hver kveld

570 dager har gått siden de første bombene begynte å falle. Sykehus og ambulanser, hjelpearbeidere og journalister, skoler og universiteter, moskeer og kirker er siden angrepet.

Pave Frans, som hver eneste kveld klokka 20 ringte til den lille kristne menigheten i Gaza, tok opp palestinernes skjebne i messen han holdt første påskedag, få timer før han døde.

– Jeg tenker på menneskene i Gaza, særlig på de kristne, hvor den forferdelige konflikten fortsetter å forårsake død og ødeleggelse og skape en dramatisk humanitær situasjon. Jeg ber alle stridende parter: Inngå våpenhvile, frigi gislene og kom et sultende folk som lengter etter en fremtid i fred, til unnsetning, sa han.

Brøt våpenhvilen

Israel har nå sluppet mer eksplosiver over Gaza enn det som ble sluppet over London, Dresden og Hamburg til sammen under andre verdenskrig, viser anslag.

Våpenhvilen som trådte i kraft 19. januar, ble brutt av Israel to måneder senere, og den israelske regjeringen innførte samtidig full blokade av nødhjelp og forsyninger.

– Vi har ingen planer om å tillate noe humanitærhjelp inn til Gaza, og det gjøres ingen forberedelser for slik hjelp, slo Israels forsvarsminister Israel Katz fast i midten av måneden.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir gikk enda lenger under et besøk i USA i forrige uke og tok da til orde for å bombe lagrene med det som måtte være igjen av mat og annen nødhjelp i Gaza.

FNs spesialutsending Francesca Albanese og Amnesty International mener krigen er et pågående folkemord. Krigen i Gaza var imidlertid ikke tema under statsminister Jonas Gahr Støres besøk i Det hvite hus på torsdag, bekreftet Støre overfor VG.

USAs president Donald Trump gir Israel sin fulle støtte. Så sent som sist mandag hadde Trump en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Trump uttalte etterpå at de var på samme side i alle spørsmål.

– Himmelstormende kontrast

– Verdenssamfunnet er altfor stille. Det er himmelstormende kontrast mellom det som skjer i Gaza og det fokuset det får, sier Barth Eide.

Mens det for et år siden var stort fokus på palestinernes lidelser i Gaza, handler den storpolitiske diskusjonen nå mer om tollsatser.

– Situasjonen i Gaza har samtidig gått fra vondt til verre, sier Barth Eide.

Han stiller seg helt bak kritikken fra utenriksministrene i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som i en felles uttalelse i forrige uke rettet krass kritikk mot nødhjelpsblokaden Israel har innført.

– Dette må ta slutt, lød kravet fra de tre europeiske utenriksministrene.

Tydelig kritikk

Norge har vært tydelige i sin kritikk av Israels krigføring, regjeringen advarer norsk næringsliv mot å bidra til å opprettholde Israels okkupasjon og har fremmet og støttet flere resolusjoner i FNs hovedforsamling.

– Vi har også stilt opp for prosessene som pågår i det internasjonale rettsvesenet, sier Barth Eide, som selv er erklært uønsket i Israel av statsminister Benjamin Netanyahus regjering.

Selv om Israel nekter å etterkomme FNs resolusjoner og pålegg fra internasjonale domstoler, tror han ikke at norske straffetiltak i form av boikott og deinvestering er veien å gå.

– Vi tror ikke på boikott som noe egnet virkemiddel, så sant det ikke er del av et internasjonalt sanksjonsregime, sier Barth Eide.