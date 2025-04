Zelenskyj sier kampene fortsetter i Kursk etter at Russland hevdet gjenerobring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Militæret fortsetter aktivt å forsvare områdene i Kursk- og Belgorod-regionene, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en melding på Telegram søndag ettermiddag.

Han la til at situasjonen er vanskelig i flere av områdene. Lørdag sa russiske myndigheter at de hadde gjenvunnet hele Kursk-regionen som Ukraina gikk til angrep mot i august 2024. Ukraina avviste påstanden tvert.

Søndag sier Zelenskyj at Russlands aktiviteter på fronten er bevis på at det nåværende presset som legges på Russland av andre land, ikke er tilstrekkelig for å få slutt på krigen.

Også statlig russisk TV og russiske militærbloggere rapporterer om pågående kamper og operasjoner i Kursk-regionen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ukraina har håpet å bruke landområdene i Kursk som forhandlingskort i kommende fredssamtaler med Russland.

Lørdag, samme dag som Russland hevdet at de hadde tatt tilbake kontrollen i Kursk, møtte Zelenskyj verdensledere under pave Frans' begravelse i Vatikanstaten. Der hadde han blant annet et kort møte med USAs president Donald Trump.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Trump torsdag, sa han at kun USA kan legge nødvendig press på Russland til å faktisk utgjøre en forskjell i krigen.

