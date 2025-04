Trump vil ha gratis ferdsel for amerikanske skip i Panamakanalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oppfordringen fra den amerikanske presidenten på hans eget tjeneste Truth Social kom lørdag. Han har gitt utenriksminister Marco Rubio oppdraget med å ta seg av saken.

Trump argumenterer med at de to kanalene ikke ville ha eksistert om det ikke var for USA.

Panamakanalen krysser den smaleste delen av landtangen mellom Nord- og Sør-Amerika, noe som gjør at skip kan ferdes betydelige raskere mellom Atlanterhavet og Stillehavet.

USA fullførte byggingen av kanalen tidlig på 1900-tallet, men overlot kontrollen over den strategisk viktige vannveien til Panama i 1999.

Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å «ta tilbake» kanalen. Før han tiltrådte i januar, sa han til journalister at han ikke ville utelukke økonomiske eller militære virkemidler for å gjenvinne kontrollen.