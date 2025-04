Tre amerikanske barn deportert fra USA

Utvisningene er ledd i president Donald Trumps harde linje med masseutvisning av migranter som ikke har papirene i orden.

Immigrasjonsmyndighetene ICE hevder at den ene moren ba om at barnet hennes ble med henne da hun ble sendt til Honduras fra en leir i Louisiana.

Borgerrettighetsorganisasjonen National Immigration Project sier at utvisningene skjedde svært raskt fredag, og at de to mødrene ikke fikk lov til å kontakte advokat eller andre.

American Civil Liberties Union (ACLU) sier at den ene moren er gravid, og at et av barna har en sjelden form for kreft. Barnet fikk ikke med seg medikamenter, og fikk ingen legeundersøkelse før hun ble sendt ut av USA.

Gracie Willis i National Immigration Project kaller det grusomt at familier rives i filler, og hun sier det er sterkt bekymringsfullt at ICE har fått godkjenning til å pågripe og deportere amerikanske statsborgere.

Den føderale distriktsdommeren Terry Doughty sier det er ulovlig å deportere amerikanske statsborgere og har berammet et rettsmøte om saken 16. mai, men Trump-administrasjonen har i flere tilfeller ignorert rettskjennelser om deportering av migranter.

Les også: Kommentar: Backlash skjer ikke automatisk (+)

Les også: Tredje runde med atomsamtaler er over – nye møter i Europa neste uke

Les også: Vil at Norge skal stake ut kursen for verdens bistandsarbeid (+)