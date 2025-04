Frederiksen til Grønlands statsminister: – Vi står sammen når sterke krefter ikke vil oss godt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Nielsen har hatt møte siden klokken 12 søndag, skriver DR. Da Nielsen ankom Marienborg, fikk han en god klem av Frederiksen.

Etter møtet møtte de pressen ved Marienborg.

– Vi står sammen når sterke krefter ikke vil oss godt, sa Frederiksen.

Danmark og Grønland er enige om å starte en modernisering av forholdet mellom landene.

– Vi ser mange steder, både tilbake i vår felles historie og de mørke kapitlene i den. Vi ser fremover med tanke på utviklingen av det grønlandske samfunn og økonomi, sier Frederiksen.

Nielsen sier Grønland har god dialog med Danmark.

Grønland er klare for et sterkt partnerskap med USA, men man kan ikke ha en partner der det ikke er noen form for gjensidig respekt, sier Nielsen.

USAs retorikk overfor Grønland har ikke vært respektfull, sier Nielsen.

– Vi kommer aldri til å være en eiendom som noen kan kjøpe, sier han.

Statsministrene ble også spurt om de kunne tenke seg å møte USAs president Donald Trump.

– Vi har vært helt tydelige i språkbruken vår. Vi vil alltid møte USAs president, selvsagt vil vi det, sier Frederiksen og får støtte av Nielsen:

– Jeg vil legge meg der Mette ligger, sier han.

