Dødstallet etter eksplosjon og brann i Iran stiger til 40, ifølge iranske statlige medier

Guvernør Mohammad Ashouri bekrefter dødstallet til statlig TV, skriver nyhetsbyrået AP.

Minst 1000 personer ble skadet i eksplosjonen og den påfølgende brannen i havna i Bandar Abbas lørdag. Søndag var brannen under kontroll, men ennå ikke slukket. Innenriksminister Eskandar Momeni sier at situasjonen i havnen for det meste er stabil igjen.

Irans president Masoud Pezeshkian har kalt hendelsen dypt beklagelig og har beordret en granskning. Søndag ble alle skoler og kontorer i Bandar Abbas holdt stengt, slik at nødetatene kunne konsentrere seg om rednings- og slukkingsarbeidet ved havna.

Bandar Abbas er Irans og Persiabuktas største havneby og ligger helt sør i landet, ikke langt fra Dubai i De forente arabiske emirater.

