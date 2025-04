USA-ekspert heller is over forventningene etter Trumps Zelenskyj-møte

– Selvfølgelig roser Zelenskyj Trump og enhver seanse han får med ham, for han så hva som skjedde sist. Da skrudde USA av både militærhjelp og etterretning, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Da Zelenskyj og USAs president Donald Trump møttes i Peterskirken under Pavens begravelse lørdag, var det første gang de så hverandre siden det ble munnhoggeri mellom de to presidentene i Det hvite hus i februar.

Tror han er misfornøyd

Mjelde tror Trump er misfornøyd med Zelenskyj, fordi han ikke vil kapitulere.

– Trump syns det hadde vært en fjær i hatten å kunne si at han forhandlet fram en «deal» i løpet av sine første 100 dager som president, uansett hvor dårlig og ensidig den er.

Etter det 15 minutter lange møtet uttalte Zelenskyj at møtet kunne bli historisk om de oppnår resultatene de snakket om, noe han også forventer vil skje. Mjeldes forventninger er ikke like store.

– Ser man på Zelenskyjs uttalelser, så gjentar de bare Ukrainas ufravikelige krav som er helt uforenlige med Putins posisjon. Jeg ser ingenting nytt her.

Mulig kortvarig våpenhvile

Samtidig som de to presidentene deltok på pavens begravelse meldte Putin at Russland har gjenerobret hele Kursk-regionen, noe Ukraina senere har tilbakevist. Det skjer dagen etter at Trump-utsending Steve Witkoff var i Moskva for å snakke med Putin om en mulig fredsavtale.

– Skulle det komme en avtale i ukene fremover, så er det fordi Putin kan se seg tjent med en kortvarig våpenhvile av hensyn til sitt forhold til Trump, sier Mjelde.

