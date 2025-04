Trump sier Russland og Ukraina er svært nær en avtale

– De er enige om de fleste av de store punktene. De to sidene bør nå møtes, på svært høyt nivå, for å sluttføre det. Stop blodsutgytelsen nå. Vi vil være til stede der det trengs for å bidra til å tilrettelegge for å få slutt på denne fryktelige og meningsløse krigen, skriver Donald Trump på Truth Social fredag kveld.

Meldingen ble lagt ut etter at den amerikanske presidenten kom til Roma, der han og kona Melania skal være til stede når pave Frans begraves lørdag.

Presidenten sier ikke noe om hva de to landene skal ha blitt enige om eller hvilke spørsmål som står igjen.

