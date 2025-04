Tidligere president fengslet for korrupsjon i Brasil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I mars 1990 ble Collor de Mello landets første demokratisk valgte president, etter flere tiår med diktatur. Han gikk av rett før årsskiftet i 1992, etter at kongressen hadde startet en riksrettssak mot ham for påståtte bestikkelser.

Han ble senere dømt i en omfattende korrupsjonssak for bestikkelser han mottok som senator, to tiår etter at han gikk av som president.

I 2023 ble han funnet skyldig i å ha mottatt 20 millioner real i bestikkelser mellom 2010 og 2014 for «uregelmessig tilrettelegging av kontrakter» mellom et entreprenørfirma og et tidligere datterselskap av det statlige oljeselskapet Petrobras. Med dagens kurs tilsvarer 20 millione real rundt 36,5 millioner kroner.

Torsdag avviste høyesterettsdommer Alexandre de Moraes den 75 år gamle ekspresidentens siste forsøk på å unngå pågripelse og soning. Forsvarerne sier Collor de Mello var på vei til hovedstaden Brasilia for å melde seg da han ble pågrepet i byen Maceio nordøst i landet.