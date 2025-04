Svensk par kledde seg ut som politi og voldtok mann

Paret lurte i august i fjor en mann til å bli med dem til det han trodde var en ruskontroll på politistasjonen. I stedet satte de håndjern på ham og tok ham med til en byggebrakke i Botkyrka sør for Stockholm, skriver Dagens Juridik om saken, som har gått for Solna tingrett.

Mannen ble også bundet på føttene før han blant annet ble voldtatt, ifølge tiltalen. Han skal også ha blitt truet etter voldtekten.

Den voldtatte mannen og den dømte kvinnen hadde et forhold for flere år siden. Flere medier skriver at påtalemyndighetens teori er at overgrepet var hevn for at fornærmede skal ha voldtatt kvinnen da de var sammen, noe han avviser.

Mannen er også tilkjent oppreisningserstatning på nesten 400.000 kroner.

I tillegg til å bli dømt for grov voldtekt og frihetsberøvelse, er mannen og kvinnen også dømt for flere tilfeller av vold mot hverandre, inkludert en knivstikking.