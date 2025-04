Paven er begravet

Den argentinske paven, som døde mandag i en alder av 88 år, ble gravlagt etter en 30 minutter lang begravelsesseremoni som startet ved 13-tiden ved Santa Maria Maggiore-kirken.

TV-bilder fra seremonien viste kardinaler som forseglet kisten med rød voks før den ble senket. Etterpå ble den dynket i vievann.

Over kisten ble det en hengt en kopi av korset som Frans bar mens han levde. Frans hadde et ønske om at kisten skulle være enkel og uten smykker, som gjenspeiler den ydmyke ånden som ble definerende for hans tid som pave.

Gravsteinen er merket kun med navnet «Franciscus» – pavens navn på latin.

Sju andre paver er begravet i den samme kirken, men den forrige paven som ble begravet der, var Klemens IX, som ble begravet der i 1669.

