Zelenskyj skal møte Trump i Roma i dag

Det blir første gang de to lederne møtes siden Zelenskyj ble utskjelt av den amerikanske presidenten og hans visepresident for åpne kameraer i Det hvite hus i februar.

Trump har hevdet at en fredsavtale om Ukraina og Russland er nær, og hans spesialutsending Steve Witkoff var i går i Russland for å diskutere dette med den russiske presidenten Vladimir Putin.

Zelenskyj vurderte en stund å droppe pavebegravelsen som følge av det massive russiske drone- og rakettangrepet i Kyiv tidligere i uken, der flere mennesker ble drept.

USA har åpnet for at den okkuperte Krim-halvøya kan bli russisk i en fredsavtale, samt andre okkuperte områder, noe den ukrainske presidenten hittil har avvist. Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko sa imidlertid fredag at Ukraina kan være nødt til å midlertidig gi fra seg landområder for å oppnå fred.

