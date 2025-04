Minst 115 skadet etter massiv eksplosjon i havneby i Iran

Tjenestemann i provinsens krisebyrå Mehrdad Hasanzadeh sier eksplosjonen skjedde i konteinere i Rajaei-havnen i byen, en av landets største havner.

– Årsaken er en eksplosjon av flere konteinere som var lagret i kaiområdet i Rajaei-havnen. Vi er i ferd med å evakuere folk og hjelpe de skadede til sykehus, sier han til iransk statlig TV.

Nyhetsbyrået Fars meldte først om at minst 47 personer ble skadet i eksplosjonen. Iransk TV meldte kort tid senere at dødstallet var steget til 80, mens iranske medier melder at så mange som 115 er skadet.

Det er uklart om noen har omkommet i eksplosjonen.

Nødetater jobber med å slokke brannen. Bilder fra stedet viser tykk sort røyk som stiger mot himmelen.

Nyhetsbyrået Tasnim melder at all aktivitet ved havnen er innstilt mens slokningsarbeidet pågår. Ettersom det er svært mange ansatte ved havnen er det sannsynlig at mange mennesker er skadet eller til og med drept i hendelsen, melder de.

Eksplosjonen førte til at vinduer knuste flere kilometer unna, ifølge iranske medier.

I 2020 ble datamaskiner ved den samme havnen rammet av et stort cyberangrep som førte til store forstyrrelser i driften. Avisen Washington Post meldte den gang at Irans erkefiende Israel trolig sto bak cyberangrepet, og at det var en hevn for et tidligere iransk cyberangrep mot Israel.

Bandar Abbas er Iran og Persiabuktas største havneby og ligger helt sør i landet, ikke langt fra Dubai i De forente arabiske emirater.