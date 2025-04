Frans’ kiste framme i Santa Maria Maggiore-kirken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter at pavemobilen med kisten kom fram til kirken der Frans skal gravlegges, ble den båret inn i kirken av 14 menn. Soldater fra Vatikanets sveitsergarde sto vakt ved inngangen til kirken i sine fargerike uniformer.

Kisten ble fulgt inn i kirken av en utvalgt gruppe fanger, migranter, hjemløse og transpersoner som et signal om den avdøde pavens omsorg for de minst privilegerte. Verdenslederne ble igjen på Petersplassen.

Paven skal gravlegges i en enkel marmorkiste i krypten under et av sidekapellene i basilikaen, som har vært Frans' favorittkirke i Roma. Han var særlig glad i et portrett av jomfru Maris i kirken.

Frans blir den første pavene på hundre år som ikke gravlegges i Peterskirken, men flere tidligere paver ligger i kirken.