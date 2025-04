Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mens kirkeklokkene kimte, ble Frans’ enkle trekiste båret inn i kirken av 14 mørkkledde menn med hvite hansker, fulgt av kardinaler og prester.

Fra Peterskirken skal båren kjøres i pavemobilen de seks kilometerne gjennom Romas gater til Santa Maria Maggiore-basilikaen der Frans skal gravlegges.

Vatikanet opplyser at over 250.000 mennesker var til stede under begravelsesseremonien ved Peterskirken. Hundretusener flere venter langs ruta pavemobilen skal kjøre til Santa Maria Maggiore-kirken.