Fire døde og 30 savnet etter luftangrep i Gaza by

Det er også fem sårede etter angrepet, som rammet et hjem i Sabra-området i Gaza by ved soloppgang lørdag, ifølge talsperson Mahmud Bassal.

Han sier at det fryktes at over 30 mennesker ligger begravd i ruinene av huset, og at hjelpemannskaper sliter med å grave dem ut som følge av manglende utstyr.

Det har foreløpig ikke kommet noen kommentar fra det israelske militæret, som gjenopptok krigføringen på Gazastripen for over en måned siden.

Ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter har minst 2062 palestinere blitt drept i Gaza siden 18. mars, da våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble brutt.

Siden krigsutbruddet 7. oktober 2023 er nesten 51.500 palestinere blitt drept i israelske angrep, ifølge helsedepartementet. Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.