Eide: Viktig møte mellom Trump og Zelenskyj

Eide sier at Zelenskyj kom med innspill og alternative ideer til det Trump har kommet med om krigen i Ukraina, under det korte møtet i Peterskirken.

– Dette visste jeg litt om etter arbeidslunsjen jeg hadde med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha dagen før, sier han til NTB.

Eide forteller at det foregår samtaler og møter på flere nivåer mellom USA og Ukraina, Europa og Ukraina, USA og Russland, men påpeker at det ennå ikke er samtaler mellom de to som faktisk er i krig, nemlig Russland og Ukraina.

– Til slutt vil det ende med direkte samtaler, men det er ikke riktig at en løsning er nær forestående, påpeker han med henvisning til det Trump stadig sier.

Snakket med Trump

Eide forteller til NTB at han selv også vekslet noen ord med Trump, som han ikke har snakket med før.

– Han sa spontant at han var fornøyd med møtet med Støre og Stoltenberg i Det hvite hus, og at samarbeidet med Norge er veldig bra og bør følges opp, sier han.

Eide forteller også at det slo godt an at han visste at Melania hadde bursdag og gratulerte henne med dagen.

Han sier også at han snakket med en lang rekke andre når først så mange ledere fra så mange land var samlet, og ramset opp Italias statsminister Giorgia Meloni, Palestinas statsminister Mohammad Mustafa, FNs generalsekretær António Guterres, Argentinas president Javier Milei og diverse andre.

Høystemt og verdig

Eide var imponert over begravelsesseremonien for pave Frans på Petersplassen, der han satt sammen med de andre dignitærene på den ene siden av alteret foran Peterskirken

– Det var en flott seremoni, med en utrolig ramme og nydelig vær. Høystemt og verdig. En seremoni som sto godt til Frans' ånd. sier han og legger til at det store frammøtet både av verdensledere og troende viser at Frans var svært populær.

– At så mange kom til begravelsen, er et tegn på at han har satt store spor, sier Eide.

Men for verdenslederne, kongene, presidentene og statsministrene, ble seremonien avsluttet på Petersplassen, mens det var fanger, migranter, hjemløse og transpersoner som tok imot pavens kiste i Santa Maria Maggiore-kirken der han gravlegges, helt i tråd med pavens omsorg for de minst privilegerte.

