Trump hevder Xi har ringt om toll-saken

Påstanden fra Trump kommer fram i et intervju med Time magazine som ble publisert fredag. Intervjuet ble gjort tirsdag denne uka. Donald Trump sier ikke noe om når samtalen med Xi fant sted, og han går ikke i detalj om hva de diskuterte.

– Han ringte. Og jeg tror ikke det er et tegn på svakhet fra hans side, sa Trump.

Det kinesiske handelsdepartementet understreket torsdag overfor journalister at det ikke foregår noen form for forhandlinger mellom de to landene, verken om økonomi eller handel.

– Skal landes om tre-fire uker

Men Trump sto på sitt overfor journalister også fredag:

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer om det, men jeg har snakket med ham flere ganger.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters avviste Kina også fredag at det foregår noen form for samtaler mellom de to landene. I en rapport fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua heter det at Kinas politbyrå under ledelse av presidenten forbereder seg på et «worst case-scenario» i den eskalerende handelskrigen med USA.

Den bitre tollkrigen har bare eskalert siden den startet like før påske. President Donald Trump har økt tollen på mange varer fra Kina til 145 prosent, mens Kina har svart med å innføre 125 prosent toll på amerikanske varer.

Ifølge Trump kommer mye til å være landet av avtaler mellom USA og deres handelspartnere i løpet av tre-fire uker.

Samtidig skal Kina ha gitt unntak for flere amerikanske varer fra denne tollsatsen på 125 prosent, ifølge bedrifter som har blitt varslet om saken, skriver Reuters.

– Seier med 50 prosent

I det samme intervjuet med Time sa Trump at han ser det som en seier dersom USA havner på et nivå med 50 prosent tollsatser om et år.

– Obligasjonsmarkedet fikk nerver, men det fikk ikke jeg, sier Trump om reaksjonene i finansmarkedene da tollkrigen startet.

På vei ut fra Det hvite hus for å reise til pave Frans' begravelse i Vatikanet fredag sa Donald Trump til pressen at det også nærmer seg en tollavtale med Japan.

– Handelsavtalene ligger veldig godt an, sa han.