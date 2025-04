Tidligere kongressrepresentant George Santos dømt til sju år i fengsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Santos erklærte seg som ventet skyldig på flere tiltalepunkter i saken da han i fjor ble kjent skyldig.

Han har sagt seg skyldig i ett tilfelle av overføringsbedrageri og ett tilfelle av grovt identitetstyveri.

– Jeg beklager dypt oppførselen min og skaden den har forårsaket, og aksepterer fullt ansvar for mine handlinger, sa Santos i retten i fjor. Både påtalemyndigheten og dommeren sådde i retten tvil om Santos virkelig kjente på anger for det han har gjort.

Santos begynte å gråte i retten da straffutmålingen ble klar fredag. Santos var kongressrepresentant i mindre enn ett år før han ble kastet ut i 2023.

Han har innrømmet å ha ført personer som donerte til valgkampen hans, bak lyset. Han stjal identiteten til et titall personer, deriblant familiemedlemmer, for å finansiere valgkampen som førte til at han ble valgt inn til Representantenes hus.

Santos har gått med på å betale en bot på rundt 580.000 dollar, i overkant av seks millioner norske kroner, i tillegg til fengselsstraffen.