Syria ber Sikkerhetsrådet presse Israel til å trekke seg ut av landet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Syria har gjentatte ganger understreket at de ikke vil utgjøre en trussel for nabolandene, heller ikke Israel, sier utenriksministeren.

Israel har gjennomført en lang rekke luftangrep og sendt bakkestyrker på oppdrag inn i Syria for å holde syriske styrker unna grensen siden tidligere president Bashar al-Assads fall i desember.

USA-besøket er hans første i vervet som utenriksminister. Det er også det første besøket i USA til en høytstående tjenesteperson i den nye syriske regjeringen.

Syria har nylig erstattet flagget sitt med det trestjernede flagget som tidligere ble brukt av opposisjonsgrupper.

Den syriske regjeringen håper å overbevise USA om å lette på de strenge sanksjonene som ble innført mot landet under krigen.

USA har stilt en rekke krav for å oppheve sanksjonene, og Shibani sa i talen at Syria har innfridd flere av dem. Blant annet bekjemper de aktivt IS, samarbeider med FN om kjemiske våpen og har tatt skritt i retning av grunnlovsreform.

En syrisk delegasjon skal også delta på møter i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) i Washington under USA-besøket.