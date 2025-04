Støre ber Trump legge tydelig press på Russland

Av Bibiana Piene/NTB, Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Nils Myklebost/NTB

– Vi er på samme linje. Statsministeren kan svare for seg, men jeg kan bare fastslå at han ønsker mer enn noen andre å få slutt på at folk dør. Han skal hjelpe oss med å få slutt på dette, sa Trump til pressen etter et drøyt halvannen time langt møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) i Det hvite hus torsdag.

– Norge har vært en sterk støttespiller for Ukraina siden den russiske invasjonen i 2022. Har det blitt diskutert noe her i dag som har endret noen av dine synspunkter?

– Nei, jeg har ingen forpliktelser overfor noen. Min forpliktelse handler om å redde liv, og jeg ønsker å redde mange liv, for det meste unge mennesker. Pengene som er brukt på denne krigen, er helt sinnssykt, svarte Trump på spørsmål fra NTB.

Tror på fredsavtale

Han sier samtidig at han tror Ukraina-krigen vil være over snart.

– Begge parter ønsker en slutt på krigen, slår han fast.

Trump har tidligere uttalt flere ganger at han kan få slutt på krigen på 24 timer. Men to måneder etter at han la fram et forslag til våpenhvile, har Russland ennå ikke akseptert det, mens Ukraina godtar det under visse forutsetninger.

Selv har han fått mye kritikk den siste tiden for å være langt krassere overfor Ukraina enn Russland. De siste dagene har Ukraina vært under de kraftigste russiske angrepene på lenge.

– Ingen idé

Men da han fikk spørsmål om dette på pressekonferansen, smalt det fra presidenten:

– Dere har ingen idé om hvilket press vi legger på Russland.

På spørsmål om Russland har kommet med noen innrømmelser til ham i det hele tatt siden fredsinnsatsen hans startet, sa Trump at russerne har tilbudt seg å stoppe krigen og ikke ta kontroll over hele landet.

– Det er en ganske stor innrømmelse, sier Trump, som mener det vil bli «veldig vanskelig» for Ukraina å få tilbake Krim, som har vært okkupert siden 2014.

– Kritisk

Støre understreker på sin side viktigheten av at USA er koblet tett på prosessen videre.

– Amerikansk involvering er kritisk for å kunne bevege dette i retning av en slutt på krigen – og president Trump har gjort dette mulig, sa Støre på pressekonferansen.

– Det viktige nå er at begge parter må innse at de faktisk er nødt til å levere, og de må føle et press for å levere. Ukraina er under angrep. De forsvarer seg selv. Liv går tapt, og vi mener ettertrykkelig at det er nødt til å bli en våpenhvile, etter initiativ fra USA, sa Støre.

– Et klart budskap fra oss var at det må legges et tydelig press på Russland, fortalte han til norsk presse i etterkant av møtet.

Stoltenberg, som brukte mye av sine ti år som Nato-sjef på Ukraina-krigen, omtaler på sin side samtalene om Ukraina som veldig gode og omfattende.

– Vi berømmer USA for å presse på for å finne en fremforhandlet løsning. Samtidig er vi nødt til å fortsette å støtte Ukraina. Derfor er jeg stolt av at Norge faktisk har tredoblet den militære støtten til Ukraina, sa Stoltenberg.

Berømmer Støre

Både Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, og tidligere Washington-ambassadør Kåre Aas berømmer Støre for å være tydelig i Ukraina-saken.

– Jeg mener det var helt avgjørende at regjeringen var tydelig på Norges ubetingede støtte til Ukrainas forsvarskamp, sier Søreide.

– Støre var veldig klar på at man må få en avtale som også gagner Ukraina og det ukrainske folk, og det synes jeg han gjorde på en forbilledlig måte, sier Aas til NRK.

