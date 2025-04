Skuddveksling mellom India og Pakistan i Kashmir

Skuddvekslingen skjedde ved den militært kontrollerte delelinjen – den såkalte Line of Control (LOC) – som splitter den indiskkontrollerte og pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

– Styrkene skjøt mot hverandre i Leepa-dalen i natt. Sivilbefolkningen ble ikke rammet, sier Syed Ashfaq Gilani, en høytstående tjenestemann i Jhelum Vally-distriktet i Pakistanskkontrollert Kashmir.

Skoler i Kashmir er åpne som normalt fredag, legger han til.

Utlovet dusør

Massedrapet på turister i Kashmir tidligere denne uken har utløst en svært anspent situasjon mellom India og Pakistan. Begge har utvist hverandres borgere og innført represalier. Landene kontrollerer hver sin del av fjellområdet. India har gått langt i å legge skylden for angrepet på Pakistan etter at det ble kjent at to av gjerningsmennene bak drapene er pakistanske borgere.

Opprørsgrupper har siden 1989 ført en væpnet kamp i indiskkontrollert Kashmir, med krav om uavhengighet eller sammenslåing med Pakistan. De som utførte drapene, skal ifølge indisk politi tilhøre Lashkar-e-Taiba, en av flere større grupper som slåss mot indiske styrker i området.

Indisk politi har utlyst en dusør på 2 millioner rupier, snaut 250.000 kroner, for informasjon som fører til pågripelse for hver av de tre gjerningsmennene som skal stå bak drapene.

India bekrefter

Den indiske hæren bekreftet fredag at det hadde vært begrenset skyting med håndvåpen som de sa var startet av Pakistan, og la til at de selv hadde «svart effektivt».

Indias luftforsvar og marine gjennomførte militærøvelser torsdag.

FN har engasjert seg i konflikten og oppfordret torsdag landene til å opptre fredelig og søke en felles løsning.

– Vi mener alle saker mellom Pakistan og India kan og bør løses på fredelig vis, sa FN-talsperson Stephane Dujarric.