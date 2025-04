Skoleangrepet i Frankrike: Jente ble knivstukket 57 ganger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 15-årige jenta døde etter å ha blitt knivstukket 57 ganger i overkroppen, hodet og halsen, sa påtaleansvarlig Antoine Leroy fredag.

Den 16-årige angriperen levde svært isolert, hadde vist nysgjerrighet for Adolf Hitler og hadde tydelige suicidale tendenser, ifølge Leroy.

Skoleangrepet skjedde på en privat katolsk skole i byen Nantes. Gutten møtte på skolen som vanlig torsdag før han væpnet seg med en jaktkniv og tok på seg en maske under en dopause midt på dag, ifølge Leroy.

Da han kom tilbake til klasserommet, skal han ha gått til angrep på jenta, som beskrives som den eneste han hadde et positivt forhold til.

To andre elever ble også skadet etter at angriperen gikk videre til et annet klasserom og fortsatte angrepet. Til slutt fikk en IT-ansatt ved skolen kontroll på gutten. Han slo gutten med en stol og holdt ham nede til politiet ankom.

Gutten har ikke gitt noen forklaring og er blitt innlagt for psykiatrisk hjelp.

Gutten hadde ikke vært i søkelyset til politiet tidligere, men hadde fått noe hjelp av psykisk hjelp etter at moren ble bekymret for hans isolerte atferd.