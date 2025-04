Kongo og Rwanda enige om å ha utkast til fredsavtale klart i løpet av en uke

Erklæringen ble underskrevet av landenes utenriksministre i Washington fredag sammen med USAs utenriksminister Marco Rubio.

I erklæringen heter det at partene skal løse konflikter med fredelige midler, og at det skal etableres «en felles mekanisme for å koordinere sikkerhet». Videre er det også formulert i erklæringen at landene skal «avstå fra å bidra med statlig militær støtte til ikke-statlige væpnede grupper».

Opprørsgruppen M23 startet en lynoffensiv øst i Kongo i januar og tok kontroll over store deler av provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu, inkludert provinshovedstedene Goma og Bukavu. FN og andre internasjonale aktører sier M23 er støttet av Rwanda, noe rwandiske myndigheter nekter for.

Flere hundre tusen mennesker er drevet på flukt, ifølge FN. Minst 7000 personer er drept i konflikten, ifølge kongolesiske myndigheter.

Avtalen kommer mens USA er i samtaler om å investere flere milliarder dollar i mineralrike Kongo. Rwanda sa også denne uka at de snakker med USA om en mulig mineralavtale.

Øst-Kongo er et av verdens mest ressursrike områder når det gjelder gull, kobolt og andre mineraler som er svært viktige i produksjonen av mobiltelefoner og annen ny teknologi.