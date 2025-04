Klitsjko: – Det er ikke rettferdig

– Et av scenarioene er å gi fra seg territorium. Det er ikke rettferdig. Men for freden, midlertidig fred, kan det kanskje være en løsning, midlertidig, sier Kyiv-ordfører og tidligere proffbokser Klitsjko i et intervju med BBC.

Utspillet kom etter et russisk rakett- og droneangrep mot den ukrainske hovedstaden der minst tolv mennesker ble drept og mer enn 80 såret.

USAs president Donald Trump har sagt at han skal få avsluttet krigen i Ukraina. Her med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Mystyslav Chernov/AP)

Til BBC sier Klitsjko at han er «ansvarlig for Ukrainas hovedstad» og at president Volodymyr Zelenskyj kan måtte akseptere en «smertefull løsning» for å få fred. Det ukrainske folk vil imidlertid aldri akseptere russisk okkupasjon, legger han til.

USAs president Donald Trump har lagt press på særlig Ukraina for at de to landene skal inngå en avtale. Trump skal blant annet ha foreslått at Ukraina gir fra seg regionene som Russland har annektert, blant dem Krim-halvøya. Russland kontrollerer for øyeblikket rundt 20 prosent av Ukrainas territorium.

