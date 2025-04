ICJ har gitt Israel utsettelse i folkemordsak

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Sør-Afrika fremmet i desember 2023 en klage mot Israel i ICJ og hevdet at det ble begått folkemord mot palestinerne på Gazastripen.

ICJ åpnet sak og beordret Israel til å avstå fra alle handlinger som kan falle innenfor FNs folkemordkonvensjon mens saken etterforskes.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var blant dem som hilste ICJs beslutning velkommen.

Anklager

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, anklaget i en rapport i oktober i fjor Israel for å begå folkemord i Gaza.

En spesialkomité i FN slo noen uker senere fast at Israels krigføring i Gaza hadde «karakteristikk av å være et folkemord», og Amnesty International konkluderte i desember med at folkemordet var et faktum.

Israel avviser anklagene og kaller dem grunnløse.

Utsatt

ICJ ga opprinnelig Israel frist til 28. juli med å komme med tilsvar i saken, men har etter forespørsel fra israelske myndigheter gått med på å utsette fristen til 12. januar neste år.

Israel hevdet en utsettelse «var nødvendig av flere grunner» og at det har oppstått en rekke spørsmål knyttet til bevisene Sør-Afrika har lagt på bordet.

Israel viser også til at andre stater, blant dem Irland, har sluttet seg til saken og lagt fram omfattende materiale for å underbygge anklagen om folkemord, skriver Jerusalem Post. Dette materialet vil det ta tid å gå gjennom.

Brøt våpenhvilen

ICJs utsettelse kom få uker etter at Israel brøt våpenhvilen og gjenopptok de massive angrepene på Gazastripen.

Over 51.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter hittil drept, blant dem over 16.000 barn. Tusenvis av andre er savnet i ruinene av bombede bygninger.

Store deler av Gazastripen er lagt i grus, infrastruktur er rasert av bulldosere og israelske ledere har gjort det klart at landets hær vil etablere et permanent nærvær der.

Israel innførte for over 50 dager siden også full blokade av nødhjelp og andre forsyninger til Gaza. FN advarer mot en sultkatastrofe, de internasjonale protestene er sterke, men er hittil ikke etterfulgt av sanksjoner eller andre straffetiltak.