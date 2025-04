FN-organisasjoner planlegger omfattende kutt etter svikt i finansiering

Ifølge nyhetsbyrået Reuters dreier det seg om at opptil 6000 stillinger må bort. Videre i dokumentet heter det imidlertid at kuttene ikke nødvendigvis er nok, og at ytterligere kutt må vurderes.

Bakteppet er bortfall av finansiering.

I dokumentet som ble sendt ut torsdag skriver direktør Stephen Omollo at WFP har mistet 40 prosent av finansieringen for 2025 og at det heller ikke er noen tegn til at dette vil endre seg.

Også UNHCR rammes

Omollo skriver at utsiktene til årets donasjoner ser ut til å bli på 6,4 milliarder dollar, noe som betyr en reduksjon på 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Også kontoret for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) må kutte mer enn 30 prosent av kostnadene. En av løsningene skal være å halvere antallet ledere.

FN-organisasjonen WFP er verdens største humanitære organisasjon, med mål å bekjempe sult og fattigdom verden over. Organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris for 2020.

Trump-kutt

Svikten i inntekter henger sammen med kuttene i bistand fra president Donald Trump, men også at andre land har redusert sine bistandsbudsjetter.

Svikten i finansiering har allerede fått konsekvenser for flere prosjekter som Verdens matvareprogram har gående. Senest tirsdag sendte WFP ut melding om de var tvunget til å stanse nødhjelp til 650.000 kvinner og barn i Etiopia på grunn av akutt pengemangel.

– WFP tvinges i mai til å stanse helsehjelp til 650.000 underernærte kvinner og barn på grunn av utilstrekkelig finansiering. WFP hadde planlagt å nå ut til 2 millioner mødre og barn med livsviktig ernæringshjelp i 2025, skrev organisasjonen i en melding.