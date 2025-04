FN: Nesten 500 drept i Nord-Darfur på to uker

FNs menneskerettskontor sier fredag at de har bekreftet at drapene på 481 sivile i Nord-Darfur de siste to ukene.

– Men det reelle tallet er sannsynligvis langt høyere, sier FN-kontoret.

De viser blant annet til meldinger om drap på minst 210 sivile, blant dem ni leger, i Zamzam-leiren mellom 11. og 13. april.

Dagen før opplyste FNs nødhjelpskontor OCHA at flyktningleiren Zamzam i Darfur er nesten helt tømt for innbyggere etter at RSF-militsen tok kontroll over leiren for knapt to uker siden.

Hungersnød

Det har bodd minst 400.000 internt fordrevne i leiren, anslår OCHA. I perioder har det trolig vært nesten dobbelt så mange der.

Zamzam-leiren ligger i nærheten av Nord-Darfurs hovedstad El Fasher, som har vært beleiret og under angrep fra RSF-militsen i lang tid.

FNs matvareprogram ble i februar tvunget til å stanse sitt arbeid i og rundt Zamzam-leiren, og Leger Uten Grenser måtte trekke seg ut som følge av militsens angrep.

Den humanitære situasjonen i leiren har siden vært prekær, og mangelen på nødhjelp resulterte allerede i fjor i at FN erklærte hungersnød her.

Hindrer nødhjelp

Borgerkrigen mellom Sudans regjeringshær under ledelse av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-militsen, ledet av hans tidligere nestkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, brøt ut i april 2023.

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen, som anklages for å ha begått omfattende krigsforbrytelser i Darfur-regionen på vegne av det daværende regimet i Khartoum.

Begge parter i krigen anklages for å bruke mat som våpen og for å hindre at nok nødhjelp slipper inn.

Millioner uten hjelp

Krigen i Sudan har utløst det som beskrives som en av de verste humanitære krisene i moderne historie. Millioner av mennesker mangler tilgang på nødhjelp og helsehjelp.

Sudan er det eneste landet i verden der FN har erklært hungersnød i flere områder. Foruten Zamzam-leiren råder hungersnød i ti områder, mens 17 regioner er på randen av hungersnød.

– Menneskene i Sudan har holdt ut disse grusomhetene i to år, og kan ikke vente lenger. Uten øyeblikkelig humanitær respons står hundretusener av menneskeliv i fare, advarte Leger Uten Grenser (MSF) 15. april.

Mange drepte

13 millioner mennesker er drevet på flukt som følge av krigen, nesten 4 millioner av dem til afrikanske naboland.

De intense kampene og mangelen på tilgang for observatører og hjelpeorganisasjoner gjør det krevende å få oversikt over krigens ofre. Anslagene for hvor mange som er drept i krigshandlinger og av relaterte årsaker varierer fra mellom 20.000 og 150.000, ifølge en artikkel i Science i februar.