Dommeren som ble pågrepet av FBI, er løslatt

Dugan møtte i retten i Milwaukee fredag og ble etter kort tid løslatt fra varetekt. Hun må møte i retten igjen 15. mai.

– Dommer Dugan beklager på det sterkeste og protesterer mot pågripelsen. Den ble ikke gjort av hensyn til offentlig sikkerhet, sa hennes advokat, Craig Mastantuono, under rettsmøtet.

Skal ha hindret pågripelse

Dugan er siktet for å ha motarbeidet offentlige myndigheter, og Patel skrev på X fredag at FBI har beviser for at Dugan hindret pågripelsen av en immigrant i forrige uke.

– Vi mener at dommer Dugan med overlegg hindret føderale agenter i å pågripe personen i rettsbygningen, skriver Patel og legger til at det gjorde at personen unnslapp.

– Heldigvis klarte agentene å hente inn igjen den mistenkte til fots, og han har vært i arresten siden, men dommerens innblanding førte til økt fare for offentligheten, skriver Patel.

Fjernet melding

Patels melding ble fjernet fra X kort tid etter at den ble offentliggjort.

Dugan ble pågrepet klokken 8 lokal tid i Milwaukees distriktsdomstol og sitter i varetekt, bekreftet Brady McCarron, talsperson for det føderale politiet, til Milwaukee Journal Sentinel , etter pågripelsen.

Dugan er dommer i Milwaukees distriktsdomstol.

Hendelsen hun er siktet for, skjedde 18. april, ifølge avisen. Agenter fra immigrasjonsmyndighetene ICE ble vist til sjefdommerens kontor, mens den mexicanske immigranten som var i et rettsmøte, fikk lov å forlate rettssalen gjennom en sidedør.