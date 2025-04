Ukrainsk LO-leder pågrepet

Grygorii Osovyi er leder for Federation of Trade Unions of Ukraina (FPU), den største og mest innflytelsesrike fagforeningen i landet.

9. april ble Osovyi ifølge den amerikanske organisasjonen Solidarity Center pågrepet på reise i det vestlige Ukraina og satt i husarrest.

Bakgrunnen for pågripelsen skal være mistanke om en eiendomssvindel i forbindelse med FPUs eiendom, som går nesten ti år tilbake i tid med en liten sum penger involvert.

Det reiser spørsmål om pågripelsen er politisk motivert. FPU anser dette som et forsøk fra regjeringen på å diskreditere den største og mest innflytelsesrike fagforeningen i landet (FPU), og å skape en atmosfære av usikkerhet.

Norsk LO bekymret

Detaljene rundt hendelsen er ikke mange. Den amerikanske organisasjonen Solidarity Center har meldt om hendelsen til LOs internasjonale avdeling. Det er en uavhengig, global menneskerettighets- og demokratiorganisasjon tilknyttet amerikansk LO.

Saken er også omtalt av Europe Solidaire Sans Frontiêres.

Leder av LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, følger situasjonen med stor bekymring.

– Vi har som kjent et langt og tett forhold til ukrainsk fagbevegelse. Vi forventer at ukrainske myndigheter og parlamentet respekterer så vel faglige rettigheter som eiendomsretten satt av ILO. Dette er også krav for en eventuell godkjennelse for EU-medlemskap, sier Liv Tørres til FriFagbevegelse.

– Eiendommene har tilhørt den ukrainske fagbevegelsen i flere tiår. De har vedlikeholdt dem og har driftet fagbevegelsen derfra. Siden krigen startet har de startet å huse flyktninger her, sier hun.

Hun mener lederen av FPU umiddelbart må slippes ut av husarrest.

– Fagbevegelsens rettigheter og deres eiendommer må respekteres, er hennes klare krav.

Kritikk fra ETUC

Også organisasjonen for europeisk fagbevegelse, ETUC, kritiserer ukrainske myndigheter.

«ETUC fortsetter å fordømme Russlands angrepskrig mot Ukraina, men dette kan ikke brukes som en unnskyldning for angrep mot fagforeninger», skriver organisasjonen i en pressemelding.

ETUC uttrykker videre bekymring for et lovforslag som foreslår å beslaglegge fagforeningers eiendom, i strid med fagforeningsrettigheter og Ukrainas internasjonale forpliktelser.

Ukrainsk fagbevegelse

I Ukraina er det to landsomfattende fagorganisasjoner.

Federation of Trade Unions of Ukraina (FPU) er den klart største, med nesten fem millioner medlemmer før krigen startet.

FPU stammer opprinnelig fra tiden da Ukraina var en del av Sovjetunionen, men er en helt legitim fagbevegelse i dag. Fordi den har en så lang historie sitter imidlertid organisasjonen også med en god del eiendom.

Confederation of Free Trade Unions of Ukraina (KVPU) er en sammenslutning av frie, uavhengige fagforbund og hadde rundt 200 000 medlemmer før angrepet 24. februar 2022.

Ti år gammel sak

Tidligere har en dommer gitt regjeringen fullmakt til å konfiskere FPUs regionale kontorbygg i Lviv. Bygg som ifølge Solidarity Center flere parlamentarikere og embetsmenn skal ha vært ute etter å konfiskere lenge.

Denne uken blir det også klart at FPUs hovedkvarter ved Maidan-plassen i Kyiv er beslaglagt og overført til et privat konsortium for en liten sum med penger. Det melder den ukrainske avisen liga.net.

Det er omtalt på Facebook-siden til FPU.

Det skal ikke ha bli gitt noen kompensasjon til fagbevegelsen for bygget eller for alle utgiftene de har lagt ned i huset de siste 35 årene.

Var på besøk

Det er tett forhold mellom norsk og ukrainsk fagbevegelse. For et år siden besøkte LO-ledelsen i Norge de to organisasjonene som representerer arbeidstakere i Ukraina, FPU og KVPU, nettopp i Lviv. Og for kun et par uker siden var Jørn Eggum på vegne av LO på besøk i Kyiv hos fagbevegelsen og Solidarity Center.

Senere har LO inngått en samarbeidsavtale med både FPU og KVPU i Warszawa.

Begge de to organisasjonene er invitert som gjester ved LO-kongressen i mai. Av naturlige årsaker kan den største fagforeningen, FPU, altså være forhindret fra å komme.

Den ukrainske ambassaden i Norge vil ikke kommentere saken, fordi dette er et indre anliggende i Ukraina, som behandles av relevante fora i hjemlandet.

– Dette omfatter ikke bilaterale forhold mellom Ukraina og Norge. Derfor har ambassaden ingen kommentar til dette, svarer ambassaden.

