Trump: Støre skal hjelpe oss med å få en slutt på Ukraina-krigen

– Vi er på samme linje. Statsministeren kan svare for seg, men jeg kan bare fastslå at han ønsker mer enn noen andre å få en slutt på at folk dør. Han skal hjelpe oss med å få en slutt på dette, sa Trump til pressen.

– Norge har vært en sterk støttespiller for Ukraina siden den russiske invasjonen i 2022. Har det blitt diskutert noe her i dag som har endret noen av dine synspunkter?

– Nei, jeg har ingen forpliktelser overfor noen. Min forpliktelse handler om å redde liv, og jeg ønsker å redde mange liv, for det meste unge mennesker. Pengene som har blitt brukt på denne krigen, er helt sinnssykt. Det skulle aldri ha skjedd, og det ville aldri ha skjedd dersom jeg var president, svarte Trump på spørsmål fra NTB.

– Kritisk

Støre snakket om viktigheten av at USA er koblet tett på prosessen videre.

– Amerikansk involvering er kritisk for å kunne bevege dette i retning av en slutt på krigen – og president Trump har gjort dette mulig, sa Støre.

– Det viktige nå er at begge parter må innse at de faktisk er nødt til å levere, og de må føle et press for å levere. Ukraina er under angrep. De forsvarer seg selv. Liv går tapt, og vi mener ettertrykkelig at det er nødt til å bli en våpenhvile, etter initiativ fra USA, sa Støre.

Pekte på videre Ukraina-støtte

Stoltenberg omtalte samtalene om Ukraina som veldig gode og omfattende.

– Vi berømmer USA for å presse på for å finne en fremforhandlet løsning. Samtidig er vi nødt til å fortsette å støtte Ukraina. Derfor er jeg stolt av at Norge faktisk har tredoblet den militære støtten til Ukraina, sa Stoltenberg.

– I år vil vi støtte Ukraina med 8 milliarder dollar. Det vil styrke deres hånd ved forhandlingsbordet, la Stoltenberg til.

Les også: USA-ekspert om Trump-møte: – Pinlig