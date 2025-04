Massivt russisk angrep mot Kyiv i natt – minst ni mennesker drept

Ukraina har blitt rammet av mange russiske drone- og rakettangrep gjennom den mer enn tre år lange krigen, men dødelige angrep i Kyiv, som har et bedre luftforsvar enn andre byer, har vært sjeldne.

Det var flere høye eksplosjoner i byen etter at flyalarmen gikk rundt midnatt norsk tid, ifølge journalister fra nyhetsbyrået AFP som var der. Innbyggerne ble da bedt om å evakuere til trygge tilfluktsrom.

– Russland har gjennomført et omfattende kombinert angrep mot Kyiv. Ifølge foreløpige opplysninger er ni mennesker drept, og 63 er såret, skriver nødetatene i et innlegg på Telegram.

Flere boligblokker ble truffet, og det pågår søk etter mennesker i ruinene.

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) er flere barn og en gravid kvinne blant de sårede som er sendt til sykehus.

Fem bydeler

Gjennom natten har nødetatene jobbet iherdig med å lete gjennom ruinene av ødelagte bygninger og forsøke å slokke flere branner

Bilder fra ulike steder i byen viser redningsarbeidere som bærer vekk sårede mennesker og graver etter savnede i bygningsrestene. Hunder deltar også i søket etter overlevende.

– Man kan høre mobiltelefoner som ringer under ruinene. Vi fortsetter å lete til alle er hentet ut, sier innenriksminister Ihor Klymenko, ifølge Sky News.

Nattens angrep rammet fem distrikter i hovedstaden, deriblant bydelen Svjatosjyn.

Sist Kyiv ble rammet av et rakettangrep var tidlig i april da tre mennesker ble såret. Nattens angrep er det dødeligste i hovedstaden siden i fjor sommer, ifølge New York Times.

– Alvorlig brudd på folkeretten

Norges ambassadør til Ukraina, Helene Sand Andresen, har vært i byen i snart to år. Nattens angrep er det største hittil.

– Jeg tror det er det desidert største jeg har opplevd her, sier hun til TV 2. Hun tror antallet drepte og sårede kan øke ytterligere.

– Det er ikke bare Kyiv som ble angrepet i natt, men en rekke andre byer i Ukraina også, sier hun til mediehuset.

Blant annet har ordføreren i Ukrainas nest største by, Kharkiv, meldt om angrep natt til torsdag. Ihor Terekhov sa det var hørt flere eksplosjoner i byen, som ofte blir utsatt for russiske angrep.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) slår fast at nattens angrep er et alvorlig brudd på krigens folkerett.

– Igjen er det vanlige folk som er rammet av russiske angrep mens de sover eller søker tilflukt. Å angripe sivile i deres hjem på denne måten er terrorisering av befolkningen, sier han i en uttalelse til NTB.

Mislykkede forsøk

Ifølge Ukrainas luftforsvar ble landet angrepet av 70 raketter og 145 droner gjennom natten.

Nattens angrep sår ytterligere tvil om USAs hittil mislykkede forsøk på å tvinge Russland og Ukraina til å inngå en våpenhvile.

Det skjer også kun noen timer etter at president Donald Trump langet ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å nekte å akseptere at den okkuperte Krim-halvøya forblir russisk som et ledd i en fredsavtale.

Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha sier nattens omfattende angrep nok en gang beviser at russiske myndigheter ikke er interessert i å stanse invasjonen.

– Vladimir Putin viser gjennom sine handlinger, ikke ord, at han ikke respekterer noen fredsinnsats og bare ønsker å fortsette krigen, skriver utenriksministeren i sosiale medier.

Krever våpenhvile

Han retter også sterk kritikk mot Russlands krav om at Ukraina godtar å gi bort store landområder i en eventuell fredsavtale, slik USA har foreslått.

– Angrepene mot sivile må stoppe, sier Andrij Jermak, en nær rådgiver av Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten ba senest onsdag om en «umiddelbar, full og betingelsesløs våpenhvile».

