Palestina kan få sin første visepresident

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avstemningen fant sted torsdag i PLOs sentralråd i Ramallah, opplyser medlem Rizq Namoura til palestisnk TV.

Det er første gang PLO oppretter en visepresidentpost siden organisasjonen ble stiftet for flere tiår siden.

- Denne stillingen ble opprettet nøyaktig for å planlegge for Abbas' arvtaker, ettersom det er mange ting som den palestinske situasjonen krever, sier den palestinske analytikeren Aref Jaffal til nyhetsbyrået AFP.

- Det palestinske politiske systemet er fra før begredelig, så jeg tror at alle disse ordningene er et forspill til å berede grunnen for en arving til Abbas, sier Jaffal, som er direktør ved Al-marsad Election Monitoring Center.

Abbas, som tilhører Fatah-partiet, har vært president i PLO siden presidentvalget i de palestinske områdene i 2005. Han har i alle år siden nektet å holde valg.

Fatahs politiske rival Hamas vant parlamentsvalget i 2006, det siste som har vært holdt i de palestinske områdene.