Oasis-fans har tapt millioner på billettsvindel

Det er særlig på Facebook at billetthungrige briter er blitt lurt for en totalsum som tilsvarer rundt 28 millioner kroner, forteller banken torsdag.

– Oasis-fans er blitt mål for en kraftig økning i billettbedragerier i sosiale medier, mens de ikoniske rockerne forbereder seg på å turnere i Storbritannia i sommer, for første gang siden 2009, sier Lloyds i en uttalelse.

Banken sier det ofte er to bølger i slike bedrager: én når billettene legges ut, og en ny når det nærmer seg konsertdato.

Den kaotiske jakten på Oasis-billetter kom etter at frontfigurene brødrene Noel og Liam Gallagher i fjor kunngjorde at de har lagt 15 års krangling til side og skal gjenforenes for en verdensturné.

Bandet – som blant annet står bak hits som «Wonderwall», «Don't Look Back In Anger» og «Champagne Supernova» – starter turneen i den walisiske hovedstaden Cardiff 4. juli. Uken etter spiller de i hjembyen Manchester. Turneen inkluderer også konserter i blant annet Buenos Aires, Chicago, London, Sydney, Tokyo og Toronto.

