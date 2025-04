Norsk Caritas-ansatt i Kyiv: – Dramatisk natt

– Det var flere runder med ballistiske angrep samt droner, som er det vi kaller komplekse angrep. Dette gjør det vanskeligere for luftvernet å skyte ned alt, sier Røskestad til NTB.

Ukrainske nødetater melder at minst ni er drept og over 60 såret. Flere boligblokker er truffet i angrepene, som skjer like etter at USAs president Donald Trump har kommet med nye utfall mot landets president Volodymyr Zelenskyj.

– Ukrainere opplever at situasjonen begynner å bli absurd. Mens Putin snakker om påskefred og villighet til fred, opplever ukrainere det stikk motsatte. Nattens angrep er bare en av mange påminnelser om at Russland ikke ønsker fred, de ønsker Ukraina, sier Røskestad.

Han forteller at mange opplever den amerikanske presidentens fredsforslag som en total kapitulasjon.

– De fleste ukrainere er nå klare til å fortsette kampen alene, eller med europeisk støtte, sier han.

– Situasjonen oppleves også absurd for folk i bomberom. Mens Washington langer ut om hvordan Ukraina ødelegger for seg selv og ikke har kort på hånden, regner bomber ned. Mange er nok lei av denne bakvendtland-logikken og ser kanskje at realiteten er at dette må de kjempe alene om, fortsetter Røskestad.

Han sier det ikke er mye håp igjen i Kyiv om en fred de kan leve med.

– Så gjenstår det å se om USA vil tvinge gjennom en kapitulasjon, noe som kommer til å gi inn i historiebøkene som et mørkt kapittel.

