Kina satser stort i utviklingsland – USA kaster kortene

Amerikanske Millennium Challenge Corporation (MCC) ble grunnlagt under republikaneren George W. Bushs presidentperiode i 2004 med tverrpolitisk støtte. Nå ser det ut til å være slutt, etter at Elon Musks såkalte effektiviseringsorgan Doge har pålagt en «betydelig nedbemanning».

En MCC-leder fortalte de ansatte på et møte onsdag at «vi går mot en ryddig avvikling», og at alle programmer vil bli avsluttet, opplyser en ansatt som var til stede til nyhetsbyrået AFP.

MCC har finansiert alt fra veibygging til effektivisering av strømnett, i bytte mot løfter om bedring av styresettet. Mange byggeprosjekter vil nå trolig bli stående uferdige med mindre andre partnere overtar.

Kina dominerer

Kina satser på sin side store summer på slike prosjekter for å vinne allierte blant verdens framvoksende økonomier. Kinas president Xi Jinping lovet i september ytterligere 51 milliarder dollar i investeringer i Afrika de neste tre årene.

Til sammenligning har MCC investert 17 milliarder dollar siden starten i 2004, men flere store prosjekter var i gang.

Trump har gjort det klart at han er imot utviklingshjelp, som han mener ikke direkte gagner USA. Tidligere la han ned bistandsdirektoratet USAID, et mye større statlig organ.

– Setter Amerika først

En MCC-ansatt som uttalte seg anonymt for å unngå represalier, understreker at organisasjonen skiller seg vesentlig fra USAID.

Det er interessant at vi legger ned MCC hvis vi er bekymret for Kinas innflytelse i verden. — Anonym MCC-ansatt

– Vi driver ikke med humanitær bistand. Vi driver ikke med sosial rettferdighet. Vi bygger opp et miljø for private investeringer i utenlandske økonomier, sier hun til AFP.

– Dette er noe helt annet, noe som faktisk setter Amerika først, legger hun til.

– Det er interessant at vi legger ned MCC hvis vi er bekymret for Kinas innflytelse i verden. MCC bygger storskala infrastruktur som motvirker Kinas innflytelse.

Fire forlengelser

Infrastrukturprosjekter – som veier, havner, jernbaner samt sykehus og andre bygninger – brukes som tunge salgsargumenter for å slippe Kina til. Ofte finansieres de med omfattende låneordninger.

USA erkjente under tidligere president Joe Biden at de ikke kunne holde tritt med de mange høyprofilerte kinesiske prosjektene. De framholdt heller at de kunne tilby en mer bærekraftig modell.

Argumentet ble hørt av enkelte. Zambias president Hakainde Hichilema, som har jobbet for å styrke demokratiet i landet – lovet så sent som i oktober å fortsette å opprettholde «felles verdier» med USA da han undertegnet en avtale verdt 500 millioner dollar for å forbedre veier, vanningssystemer og elektrisitetsforsyning.

Etter det Musk-ledede kuttet ser det imidlertid ut til å være slutt. MCC vil fredag informere land om at avtalene vil bli avsluttet innen 40 dager, ifølge AFPs kilder. Kun fire land er gitt en viss forlengelse etter at MCCs folk har forhandlet med milliardærens team: Elfenbenskysten, Mongolia, Nepal og Senegal.

