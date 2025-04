Kina ber USA fjerne tollsatsene dersom de ønsker handelssamtaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag opplyste ikke navngitte kilder til Wall Street Journal at USA og Kina har daglige handelssamtaler – at tollsatsene ville bli betydelig redusert og at en avtale ville bli inngått ganske raskt.

Påstandene blir torsdag avvist av kinesiske myndigheter, skriver Financial Times.

– Det har ikke vært noen forhandlinger mellom Kina og USA angående toll, langt mindre noen avtale, sier talsperson Guo Jiakun i det kinesiske utenriksdepartementet.

President Donald Trump har økt tollen på mange varer fra Kina til 145 prosent, mens Kina har svart med å innføre 125 prosent toll på amerikanske varer.

Kina har oppfordret USA til å avvikle alle ensidige tolltiltak dersom de ønsker handelssamtaler. De har sagt at deres dør er åpen dersom USA ønsker samtaler, men at en forutsetning er at tollsatsene mot Kina fjernes først.

USAs finansminister Scott Bessent har de siste dagene sagt at handelskrigen ikke er bærekraftig, og at det må skje en nedtrapping fra begge sider. Han avviste tirsdag meldingene om at Trump ensidig kunne kutte avgifter på kinesiske varer.