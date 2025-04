Frykt for militært svar etter turistangrepet i Kashmir

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

India har suspendert visum for alle pakistanere med umiddelbar virkning i lys av massedrapet i Kashmir. De bes forlate landet innen tirsdag 29. april.

– I kjølvannet av terrorangrepet i Palhalgam har den indiske regjeringen besluttet å suspendere visum til pakistanske statsborgere med umiddelbar virkning, heter det i uttalelsen fra Indias utenriksdepartement.

Meldingen ble ikke tatt godt imot i Pakistan, som i tiår har vært i varierende grad av konflikt med nabolandet om Kashmir. Landene kontrollerer hver sin del av fjellområdet.

Pakistan kunngjorde at de stanser all handel med India og stenger luftrommet midlertidig for alle indiske flygninger. De svarer også med samme mynt og suspenderer visum for alle indiske statsborgere. Indiske diplomater blir også sendt på dør.

Skylder på Pakistan

Politiet i Kashmir har opplyst at to av de tre som er mistenkt for turistangrepet tirsdag, er pakistanske statsborgere. Indiske myndigheter går langt i legge skylden på Pakistan.

Noen offentlige bevis som knytter angrepet til nabolandet, er ennå ikke lagt fram. Indiske myndigheter sier imidlertid at det hadde «grenseoverskridende» forbindelser til Pakistan.

Pakistan avviser på sin side enhver tilknytning til angrepet. En tidligere ukjent militant gruppe som kaller seg Kashmirs motstandsbevegelse, har tatt på seg ansvaret. 26 personer ble drept og 17 såret da væpnede menn angrep turister tirsdag.

Indias statsminister Narendra Modi har lovet å identifisere, spore opp og straffe alle terrorister og deres støttespillere etter massedrapet, som har rystet landet.

– Vi vil forfølge dem til verdens ende, sa Modi, som torsdag skal lede et møte med opposisjonspartiene for å orientere dem om regjeringens reaksjon på angrepet.

Militært svar?

India utviste allerede onsdag pakistanske diplomater, og den eneste fungerende grenseovergangen mellom landene stenges.

India suspenderte også en viktig vanndelingsavtale som har overlevd to kriger mellom landene, i 1965 og 1971, og en større grensekonflikt i 1999.

Indus-avtalen, som ble fremforhandlet av Verdensbanken i 1960, tillater deling av vannressursene fra et elvesystem som er en livsnerve for begge land. Den er særlig viktig for Pakistans landbruk.

Noen eksperter mener India kan gå lenger enn diplomatiske sanksjoner, ettersom landets medier og ledere fra Modis regjeringsparti krever militær handling.

Ashok Malik, en tidligere politisk rådgiver i Indias utenriksdepartement, mener at New Delhis reaksjon gjenspeiler en høy grad av sinne i administrasjonen og at Indias tiltak mot Indus-vannavtalen «vil påføre Pakistans økonomi kostnader.»

– Islamabad må håndtere konsekvensene, sa Malik og la til at indiske ledere anser militære alternativer som mulige.

