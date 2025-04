Zelenskyj: Håper felles innsats fører til varig fred

Ukraina-krigen ble onsdag diskutert av representanter for Ukraina, USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i London. USAs utenriksminister Marco Rubio meldte avbud kort tid før avreise til England, og dermed var samtalene på lavere diplomatisk nivå enn planlagt.

USAs president Donald Trump langet tidligere onsdag ut mot Zelenskyj i et innlegg i sosiale medier og anklaget den ukrainske presidenten for å skade fredsforhandlingene. Han sa også at han mener Krim-halvøya var tapt for lenge siden.

– Det har vært sterke følelser i dag, sier Zelenskyj i en melding på Telegram.

Etter at diskusjonene var over, sa USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg at samtalene var positive. Også Zelenskyj omtaler det som positivt at partene møttes, uttrykte synspunkter og respekterte hverandres standpunkter.

